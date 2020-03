Verbraucherschützer klagen Tiroler Behörden; Todesfall in Melk; 4.628 bestätigte Fälle in Ö

Am Dienstagnachmittag geht in Bludenz wie geplant die zweite zentrale Infektionsordination Vorarlbergs in Betrieb. Sie ist, wie die bereits vergangene Woche eingerichtete Ordination auf dem Dornbirner Messegelände, Anlaufstelle für Menschen mit Atemwegsinfekten, die nicht mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Besucht werden kann sie laut Aussendung der Ärztekammer nur mit Überweisung.

Die beiden zentralen Infektionsordinationen sollen die Praxen und Krankenhäuser entlasten und das Risiko von neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus minimieren, hieß es in der Aussendung. Die in der Landesberufsschule in Bludenz eingerichtete Ordination für Kinder und Erwachsene steht unter der Leitung eines Kinderarztes und eines Allgemeinmediziners und ist an sieben Tagen die Woche geöffnet. Behandelt werden Atemwegsinfekte, die zwingend ärztliche Hilfe benötigen.

Die Zuweisung an die Infektionsordination muss durch Arzt, Ambulanz oder die Hotline 1450 erfolgen. Auch dadurch soll das Ansteckungsrisiko minimiert werden. Wer den Verdacht hat, am Coronavirus erkrankt zu sein, muss sich weiterhin direkt an die Hotline 1450 wenden.