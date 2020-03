Bundesländer im Corona-Test: Wo die meisten Menschen pro Kopf erkrankt sind

Bisher nur wenige im Spital

Auch wenn der Anstieg der Erkrankungszahlen zuletzt wieder besorgniserregend gestiegen ist (über 20 Prozent pro Tag), so ergibt zumindest die Statistik über die Schwere der Erkrankungen einen Hoffnungsschimmer. Von den 4.474 positiv getesteten Österreicher sind "nur" 150 im Spital. Das sind 3,4 Prozent. In vielen Prognosen war von einer weit höheren Hospitalisierungsquote (bis zu 15 Prozent) die Rede. Noch viel geringer ist die Zahl jener, die sogar in Intensivstationen mussten. Bislang handelt es sich um 16 Patienten oder 0,4 Prozent. Auch hier war man im Worst-case-Szenario von bis zu 5 Prozent ausgegangen. Anders gesagt: Bisher hatten 96,2% aller in Österreich positiv getesteten Personen einen milden Krankheitsverlauf.

Übrigens: Die Covid19-Erkrankung ist eher männlich: 56 Prozent der Erkrankten sind Männer, nur 44 Prozent Frauen. Zwei Drittel der Erkrankten sind älter als 45 Jahre alt, immerhin ein Drittel ist jünger als 45.