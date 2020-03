Coronavirus: Erstmals zwei Todesfälle in Tirol

Zum einen ist ein 78-jähriger Hochrisikopatient in St. Anton infolge längerer Krankheit bereits am Donnerstag gestorben. Nachdem in den Erhebungen der Behörden festgestellt wurde, dass der Patient positive Coronavirus-Fälle in seinem Umfeld hatte, wurde eine nachträgliche Testung vorgenommen, die positiv ausfiel.

"Eine Mitursache am plötzlichen Ablebens des schwer herzkranken Mannes durch das Coronavirus kann letztlich nicht ausgeschlossen werden", erklärt Amtsarzt Karl Eckhart. Im vorliegenden Fall lag beim Verstorbenen zwar ein positives Ergebnis vor, ein Zusammenhang zwischen der Infektion und der Todesursache ist aber nicht feststellbar.

Frau in Innsbruck gestorben

Außerdem ist in der Nacht auf Montag eine 86-jährige Tirolerin auf der Intensivstation der Klinik Innsbruck gestorben. Sie wurde zunächst in St. Johann intensivmedizinisch behandelt, ehe sie nach Innsbruck überstellt wurde. Die 86-Jährige galt aufgrund ihrer Vorerkrankungen und einem beeinträchtigten Immunsystem ebenso als Hochrisikopatientin.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Österreich auf 25.