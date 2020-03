Bereits 3.700 Anzeigen wegen Verstöße; Erste Todesfälle in Tirol; OÖ als neuer CoV-Hotspot?

Aus Furcht vor Aufständen decken sich viele Ungarn mit Waffen ein. "Wir verkaufen derzeit fünfmal so viele Waffen wie in einem normalen März", sagt Gabor Vass, der drei Geschäfte in der Hauptstadt Budapest betreibt gegenüber Reuters. "Wir könnten 15-mal so viel verkaufen, wenn wir mehr Waffen für Gummigeschosse hätten, aber die sind ausverkauft."

In Ungarn gelten strikte Waffengesetze, allerdings sind Waffen mit kleinerem Kaliber davon ausgenommen. "Die Leute sind verrückt geworden. Sie kaufen alles, wofür sie keine Lizenz benötigen. Gaspistolen, Gummigeschosse, sogar Pfeil und Bogen, was ernsthafte Verletzungen hervorrufen kann." Auch in den USA sind die Waffenverkäufe zuletzt Krise nach oben geschnellt.