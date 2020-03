Olympische Spiele vor dem Corona-Aus: Drei mögliche Szenarien

Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) setzt auf den Faktor Zeit. Vier Wochen räumt sich IOC-Chef Thomas Bach ein, dann soll Klarheit über die Sommerspiele 2020 in Tokio herrschen. Während Kanada bekannt gab, keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio zu schicken. Die "schwierige Entscheidung" sei mit Zustimmung von Sportverbänden und der Regierung getroffen worden. Auch die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020 sei abgesagt worden.

Das IOC wil in den nächsten vier Wochen jedenfalls alle möglichen Szenarien durchspielen, was Bach in den vergangenen Wochen immer abgelehnt hatte.