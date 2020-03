EM-Verschiebung: ÖFB befürchtet "dramatische Situationen"

Details werden wohl länger auf sich warten lassen, zumal der ÖFB auch Termine und Gegner im Rahmen der Vorbereitung auf das Turnier noch nicht kennt. "Es ist zu früh, um zu wissen, in welche Richtung wir gehen", sagte Neuhold. In den kommenden Wochen werde man über mögliche Änderungen im Vergleich zu den Plänen für 2020 beraten. "Das, was heuer für die Vorbereitung geplant war, war ein richtig gutes Paket. Aber wir werden grundsätzlich eine Schleife ziehen, reflektieren und so rasch wie möglich umsetzen, was wir als ideal erachten."

Gesundheitsgedanke im Vordergrund

Vorerst aber gilt es, die Absagen der für heuer gebuchten Arrangements vorzunehmen. "Was das an Zusatzbelastungen kostet, wird man in Ruhe klären müssen, doch das hat in Zeiten wie diesen nicht oberste Priorität. Wir alle sollten jetzt einmal den Gesundheitsgedanken im Vordergrund tragen", meinte Neuhold.