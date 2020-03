Corona 1 – UEFA 0: Fragen und Antworten zur EM-Verschiebung

In diesen heißt es: „Im Falle einer Absage oder Verschiebung des Spiels gelten bezüglich der Rückerstattung des vom erfolgreichen Antragsteller gekauften Tickets folgende Richtlinien: Etwaige Rückerstattungen werden ausschließlich an den erfolgreichen Antragsteller sowie nur in Höhe des vom erfolgreichen Antragsteller für die Tickets bezahlten Kaufpreises geleistet.“

Nicht verantwortlich ist die UEFA für die Rückerstattung der Reisekosten wie Flüge oder Hotels.

Hat die EM-Verschiebung auch auf andere Turniere Auswirkungen?

Ja. Die Copa America war von 12. Juni bis 12. Juli angesetzt und sollte in Argentinien und Kolumbien gespielt werden. Die Südamerikaner sind der UEFA gefolgt und haben ihre Kontinentalmeisterschaft auf 2021 verschoben. Erstens sind viele Spieler, darunter auch die Superstars wie Lionel Messi und Neymar, bis Juni in den europäischen Meisterschaften tätig. Oder untätig – falls die Ligen abgesagt werden.

Außerdem ist das Coronavirus jetzt auch in Südamerika angekommen. Seit Dienstag stehen alle Ligen still, zuletzt sagte Argentinien ab. Auch in Europa sind noch Fragen zu klären: Für den Sommer 2021 wären die U-21-EM der Herren und die Frauen-EM (beide vielleicht mit Österreich) angesetzt.