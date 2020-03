Nächstes Großturnier abgesagt: Auch Copa America erst 2021

Die Stars in Europa

Die Superstars wie Lionel Messi und Neymar müssen derzeit in Europa pausieren. Und sie werden, wenn die europäischen Ligen wieder losgehen sollten, bei ihren Arbeitgebern spielen müssen. Etliche Teamspieler sind derzeit sogar noch in Quarantäne, wie die Südamerikaner in den Reihen von Real Madrid.

Argentinien war mit Chile, Bolivien und Brasilien der letzte südamerikanische Verband, der die Meisterschaft eingestellt hat. Der brasilianische Verband hat sich schon am Montag entschieden, den Spielbetrieb einzustellen. Was Jair Bolsonaro kritisierte: "Wenn Sie Fußball und andere Dinge verbieten, geraten Sie in Hysterie. Dieses und jenes zu verbieten, wird die Ausbreitung nicht eindämmen", sagte der Staatschef.