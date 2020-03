Coronavirus: UEFA verschiebt Fußball-EM in den Sommer 2021

Ursprünglich sollte das paneuropäische Turnier in diesem Sommer vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden.

UEFA stornierte Hotel-Buchungen

Inwieweit die UEFA die historische Endrunde im Sommer 2021 unter gleichen Voraussetzungen ausrichten will und kann, blieb zunächst offen. Die Verschiebung der EM scheint jedenfalls schon seit der Vorwoche beschlossene Sache zu sein. So hat die UEFA ihre Hotel-Buchungen im Austragungsort Kopenhagen laut Angaben von betroffenen Hoteliers in der dänischen Hauptstadt bereits vor gut einer Woche storniert.

So erklärte etwa das Hotel Marinelyst, das üblicherweise die dänische Nationalmannschaft beherbergt, in einer schriftlichen Stellungnahme an die Nachrichtenagentur Reuters, die UEFA habe die Reservierungen im Namen der Dänen zurückgezogen.