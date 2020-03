Sportminister Kogler: "Die EM wäre ein Virenschleuder-Programm"

Das Coronavirus trifft den Sport ebenso hart wie andere Bereiche. Vizekanzler Werner Kogler hat in seiner Funktion als Sportminister Sonntagabend in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ erstmals ausführlich über Probleme und Hilfestellungen im Sport gesprochen.

Anfangs erklärte Kogler, warum es laufend verschärfte Einschränkungen durch die Regierung geben müsste: „Wenn wir nichts tun, gibt es Ende März oder Anfang April 100.000 Fälle von erkrankten Personen in Österreich.“ Der Steirer, der der Bevölkerung für das Verständnis dankte, warnte: „Wir müssen alles tun, um den Kollaps und die Kernschmelze der Intensivmedizin durch zu viele Corona-Fälle zu verhindern. In ein bis zwei Wochen können wir die Kurve der Erkrankungen runter bringen.“

"Das ist verantwortungslos"

Deswegen wurde auch jegliche Form des Trainings verboten: „Ich habe noch am Freitag gehört, dass verschiedene Vereine für Jugendliche Trainingseinheiten anbieten wollten. Das ist verantwortungslos, weil danach die Großeltern, die besonders gefährdet sind, angesteckt werden könnten.“

Da der gesamte Sport-Apparat heute zum Stopp aufgerufen hat, meint der Sportminister: „Ich glaube, dass der Appell fruchtet, dann wird es auch die von mir angedrohten Sanktionen wie den Förderungsstopp nicht geben müssen.“