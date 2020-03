Fourcade bis Hirscher: Die besten Wintersportler aller Zeiten

Nummer 5: Martin Fourcade (Biathlon)

Viele hatten dem Franzosen zugetraut, sogar Rekordmann Ole Einar Björndalen zu übertrumpfen. Doch Fourcade hatte kein Bestreben, so lange aktiv zu sein wie der Norweger, der erst mit 42 seine Karriere beendete. Ohnehin ist Fourcade der Platz in den Biathlon-Geschichtsbüchern sicher. Der 31-Jährige hat von 2011 bis 2018 sieben Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen können, den letzten seinen 79 Siege feierte er in seinem letzten Rennen in Kontiolahti.