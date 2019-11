Haltet die Tränen zurück: Ein bewegender Film über Lindsey Vonn

Haltet die Tränen zurück! Mit diesen Worten beschreibt der US-Skiverband auf Instagram den Film " Lindsey Vonn: The Final Season", der am 26.November in den Vereinigten Staaten erstmals gezeigt wird (Sender: HBO). Die erfolgreichste Skiläuferin der Weltcupgeschichte (82 Siege) hat sich in den letzten Monaten ihrer Karriere von einem Kamerateam begleiten lassen und gewährt berührende Einblicke, wie der Trailer zeigt.