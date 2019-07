Lindsey Vonn trägt knappen Bikini, ihr Freund aber auch

Es ist der 4. Juli und was tut ein echter Amerikaner? Na klar, seine Liebe zu der Heimat zeigen. Das tat auch Ex-Ski-Star Lindsey Vonn, streifte sich einen Bikini mit dem Sternenbanner über und postete ihren Sprung in den Pool just auf Instagram.

An sich keine Geschichte wert, wäre dabei nicht auch ihr Freund P. K. Subban gewesen. Der American-Football-Star trug bei dieser nassen Angelegenheit denselben Bikini wie seine Geliebte. Wo er diese Konfektionsgröße gefunden hat, bleibt uns nicht überliefert.

"Es gerät langsam außer Kontrolle", schrieb die 34-Jährige unter den Schnappschüssen. Das finden wir allerdings auch.