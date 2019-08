Lindsey Vonn zeigte erstmals ihren riesigen Verlobungsring

Man lernt jeden Tag dazu. Heute beispielsweise, dass die Lieblingsfarbe von Lindsey Vonn Grün sei. Das verriet ihr Lebensgefährte P.K. Subban in einem Interview mit der Vogue, in dem das Pärchen auch seine Verlobung bekanntgab. Also begab er sich am 14. August zu seinem Juwelier in Beverly Hills und kaufte dort einen Smaragdring - in eben Grün.

Bei der Verleihung der MTV Video Music Awards (VMAs), die am Dienstag in New Jersey stattfanden, durfte das neue Traumpaar nicht fehlen, ebenso wenig wie das neue Prunkstück an Vonns Ringfinger. "Endlich, der Ring!! Und ich präsentiere in heute gemeinsam mit meinem VERLOBTEN bei den VMAs!!", schrieb die 34-Jährige auf Instagram.