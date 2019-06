Nicht gut genug? Meghan ließ sich Verlobungsring neu machen

Für diese Entscheidung wird Meghan nun kritisiert. Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, sagte gegenüber Fabulous Digital: "Ein royaler Verlobungsring ist ein Stück Geschichte und nicht irgendein Schmuck, der aktualisiert wird, wenn er unmodern aussieht." Sehr dünne Ringschienen sind in den vergangenen Jahren immer populärer geworden, scheinbar war der Herzogin von Sussex ihre ursprünglich zu breit. Seward findet Meghans Entscheidung jedenfalls merkwürdig.

Zudem zeigte sich Meghan bei Trooping the Colour mit einem neuen, dritten Ring. Der Memory Ring, also eine komplett mit kleinen Diamanten besetzte Schiene. Diese scheint ein Push Present, also ein Geschenk zur Geburt von Archie, gewesen zu sein.