Briten erbost: Wie Meghan und Harry auf Kosten der Steuerzahler leben

"Sie ist Multimillionärin dank ihrer Zeit als Schauspielerin. Er ist ein Multimillionär dank all des Geldes, das er über die Jahre verdient hat", sagte der Brite in der Sendung "Good Morning Britain" über Meghan und Harry. "Zwei Multimillionäre bitten also das britische Volk, über 2,6 Millionen Euro für den Umbau eines beizutragen, in dem sie ursprünglich gar nicht hätten wohnen sollen", so Morgan. "Ich denke, das ist ziemlich daneben."

Wie Royal-Experte Richard Kay erklärte, soll der Bruch des Herzogpaares von Sussex mit den Cambridges die Kosten verdoppeln. Hinter vorgehaltener Hand wird sowieso gemunkelt, Meghan und Harry seien in Wahrheit nur auf's Lang gezogen, um nicht mehr neben Kate und William wohnen zu müssen.