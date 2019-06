Von Harry zurechtgewiesen: Meghans Fauxpas bei Queen-Parade

Was für Normalsterbliche kaum nach einem Patzer aussieht, gilt in der Königsfamilie als Bruch mit dem Protokoll. So besagt eine der vielen royalen Benimmregel: Auf dem Balkon des Buckingham Palastes blicken die Royals entweder ins Volk – oder in den Himmel.

Einzig die jüngsten Mitglieder der Königsfamilie, Prinz George, Charlotte und Baby Louis, müssen such nicht an diese Regel halten.