Das ist Herzogin Meghans geheime Vertraute

Herzogin Meghan (37) vertraut sich nur einem ausgewählten Kreis an Menschen an. Darunter befinden sich Tennisspielerin Serena Williams (37), Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (41) und Stylistin Jessica Mulroney (39).

Eine besonders wichtige Rolle soll eine bis dato unbekannte Freundin der Herzogin spielen. Izzy May heißt die enge Vertraute von Meghan. Die ehemalige Schauspielerin habe die 40-jährige Presseagentin laut der britischen Daily Mail über den gemeinsamen Freund, " Soho House"-Direktor Markus Anderson kennengelernt.

Anderson und May besuchten sogar gemeinsam die royale Hochzeit im Mai 2018.

Insider: "Izzy gehört zu Meghans engsten Freundinnen"

Wie das Blatt berichtet, soll Izzy damals in der zweiten Reihe auf der Seite der Gäste der Braut Platz genommen haben. Sie sei vor Oprah Winfrey (64) und Serena Williams gesessen. Laut der Publikation sei Izzy May für Herzogin Meghan ein "Fels in der Brandung". Die ehemalige Schauspielerin soll sich stets auf ihre Freundin verlassen können.

Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail weiter: "Izzy gehört zu Meghans liebsten und engsten Freundinnen und sie schätzt die Freundschaft zu ihr sehr. Die Zeit, die sie miteinander verbringen, ist ganz privat. Izzy half Meghan, sich an das Leben in London zu gewöhnen, als sie aus Kanada in die britische Hauptstadt zog."