Pikant: Wen Harry nach dem Kennenlernen mit Meghan datete

Es war Liebe auf den ersten Blick – so beschreiben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr Kennenlernen, das bei einem durch einen Freund arrangierten Blind Date vonstatten ging.

Meghan war nicht die Einzige, die Harry datete

Doch glaubt man Royal-Biografin Angela Levin, war die einstige "Suits"-Darstellerin nicht die einzige Frau, die der Royal zum damaligen Zeitpunkt datete.

In ihrem Buch " Harry: Conversations with the Prince" behauptet Levin, dass der Prinz ein kurzes "Techtelmechtel" mit einem Burberry Model namen Sarah Ann Jacklin gehabt habe - und das, nachdem er Meghan bereits kennengelernt hatte.

"Während der frühen Phase seiner Beziehung mit Meghan soll Harry mit Sarah Ann Jacklin ausgegangen sein", schreibt Levin.

Die beiden sollen einander auf einer privaten Party kennengelernt haben. Angeblich soll Harry Jacklin nach ihrer Telefonnummer gefragt und seine Party-Eroberung mit "Nachrichten bombardiert" haben. Die Sache verlief sich jedoch im Sand.