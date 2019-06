Meghan-Freundin: "Sie hat alle von Harrys Freunden vergrault"

Gemeint ist damit wohl Harrys einstiger Studienkollege und bester Freund Tom Inskipt, zu dem der Royal angeblich keinen Kontakt mehr haben soll. Der soll sich nämlich bezüglich Harrys Hochzeit mit Meghan Markle skeptisch gezeigt haben – was zum Bruch zwischen den zwei Eton-Absolventen geführt haben soll. Und die erwähnten "Schwierigkeiten" bezogen sich auf jene skandalträchtige Partynacht im Jahr 2012, in der Williams Bruder splitterfasernackt beim Feiern in einer Hotelsuit in Las Vegas fotografiert wurde.

Doch Inskipt ist nicht der Einzige, dessen Freundschaft mit Prinz Harry seit seiner Hochzeit mit Meghan gelitten hat.