Wieso Meghan bei Harrys Freunden "unbeliebt" ist

Während sich Royal-Fans über die Geburt von Meghans und Harrys erstem Kind, Baby Archie, freuen, scheinen sich in Harrys engstem Freundeskreis noch immer nicht alle damit angefreundet haben, dass der Prinz die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle geheiratet hat.

Harrys Freunden ist Meghan ein Dorn im Auge

Obwohl Harry eisern zu seiner Ehefrau hält, soll diese bei seinen Freunden regelrecht "unbeliebt" sein, wie die britische Biografin Angela Levin jetzt in einer CBS-Doku mit dem Titel " Meghan and Harry Plus One", erzählte.

In Harrys innerem Kreis soll die Herzogin von Sussex nach wie vor keine Freunde gefunden haben. Der Grund: Harrys Freunde hätten das Gefühl, die einstige Schauspielerin hätte das Leben des Prinzen völlig "übernommen".