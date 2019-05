Archies Erziehung: Spannungen mit der Queen vorprogrammiert?

Royal-Expertin: Meghan will hoch hinaus

Harrys Ehefrau Meghan stehe der Sinn aber nur wenig nach einem ruhigen Leben abseits des Rampenlichts, schreibt Angela Levin, Autorin des Buches " Harry - Conversations with the Prince", für das sie Harry 2016 und 2017 persönlich gesprochen hatte, nun in einem Artikel der Daily Mail.

Seit ihrer Verlobung mit Harry fahre Meghan ihren eigenen Kurs und lasse sich kaum von jemandem dreinreden. In so manch Situation hätte sie bereits ihren Kopf durchgesetzt und dabei auch schon die eine oder andere royale Tradition verschmäht.

Die Herzogin sei stolz und selbstständig.

"Das Erklimmen des rutschigen Abhangs des Ruhmes hat sie gezwungen, hart und rücksichtslos zu sein, und es macht den Eindruck, als sei sie als Konsequenz bereit, diejenigen zurückzulassen, die ihrer Meinung nach nicht mehr nützlich sind", so das harte Urteil der Autorin.

Levin geht sogar so weit zu behaupten, dass Meghans Drang, sich zu profilieren mit ihrer Rolle als Mutter kollidieren könnte.

"Der Palast gewinnt immer"

Die Königsfamilie hätte mit Meghans fordernden Art schon lange so ihre Probleme. Alleine Meghans teure Baby Shower-Party in New York hätte hinter Palastmauern für Ärger gesorgt, will Levin herausgefunden haben. Hätte der Palast vorher gewusst, welches Ausmaß die Babyfeier in New York annehmen würde, hätte er interveniert, ist sich die Journalistin sicher.