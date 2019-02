Kritik an Babyparty: Moderator vergleicht Meghan mit Marie Antoinette

"Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen" – soll Frankreichs Königin Marie Antoinette einmal gesagt haben, bevor sie die im Zuge der französischen Revolution auf dem Schafott hingerichtet wurde. Dass nun ausgerechnet Herzogin Meghan mit der umstrittenen Adeligen verglichen wird - darüber dürfte sie nicht besonders "amused" sein.

Meghans Babyparty sorgt für Unmut bei den Briten

Geschätzte 500.000 Dollar (440.000 Euro) soll Meghan Markles Baby Shower-Party gekostet haben, die ihre Freundinnen Amal Clooney und Serena Williams diese Woche für die schwangere Herzogin in New York ausgerichtet haben. Eine Nacht in der Grant Penthouse Suit im exklusiven Fünf-Sterne-Hotel, in dem Meghan mit ihren engsten Vertrauten nächtigte, kostet allein schon 75.000 Dollar (umgerechnet 66.000 Euro). Auf 100.000 Dollar (88.000 Euro) belaufen sich die geschätzten Kosten für den Privatjet, mit dem die ehemalige Schauspielerin von London nach New York und wieder retour gejettet ist.

Obwohl Meghans wohlbetuchten Freunde einen Großteil der Ausgaben übernommen haben, stößt das teure Spektakel vielen Briten sauer auf.

Harrys Ehefrau wird vorgeworfen, sie würde mit ihrem privilegierten Lebenswandel protzen. Auch der britische Moderator Piers Morgan, der in der Vergangenheit schon des Öfteren Kritik an der 37-Jährigen geübt und diese unter anderem als "skrupellos" bezeichnet hatte, hält eine so teure Babyparty für unangebracht.