"Skrupellos": Moderator rechnet mit Meghan ab

Als er gehört habe, dass Harry vor der Hochzeit seine Mitarbeiter angeschnauzt und klargestellt habe "Was Meghan will, bekommt sie auch", sei er nicht verwundert gewesen.

"Ich befürchte, sie ist es gewohnt zu bekommen, was sie will", schreibt der 53-Jährige über die Herzogin. "Und jeder, der ihr nicht das gibt, was sie will, oder sie daran hindert, aufzusteigen und die soziale Leiter hinaufzuklettern, wird verworfen."