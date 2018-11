Meghan & Harry: Der wahre Grund für ihren Umzug

Große Veränderungen im britischen Königshaus: Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden in Kürze London verlassen, um in das Frogmore Cottage in Windsor ziehen.

Umzug aufs Land

Das zukünftige Anwesen des Prinzen und der ehemaligen Schauspielerin wartet mit zehn Schlafzimmern auf und befindet sich auf dem Gelände von Schloss Windsor, wo Harry und Meghan bereits im Mai in der St. Georges-Kapelle geheiratet haben.

Derzeit bewohnt das Paar noch das Nottingham Cottage auf dem Grundstück des Kensington Palastes – in unmittelbarer Nähe zu Prinz William und Herzogin Kate. Der Umzug soll noch vor der Geburt ihres ersten Kindes, das im Frühling zur Welt kommen soll, stattfinden.

"Der Herzog und die Herzogin von Sussex werden zu Beginn des nächsten Jahres in das Frogmore Cottage auf dem Windsor Gelände ziehen, um sich auf die Geburt ihres ersten Kindes vorzubereiten", heißt es in einem offiziellen Statement des Palastes. " Windsor ist ein sehr besonderer Ort für Ihre königlichen Hoheiten und sie sind dankbar, dass ihr offizieller Wohnort auf dem Gelände liegen wird. Das offizielle Büro des Herzogs und der Herzogin wird weiterhin im Kensington Palast bleiben."