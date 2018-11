Meghan: Ist sie der Grund für Kluft zwischen Harry und William?

Kündigungswelle im Palast

Aus dem Palast heißt es indes, dass Herzogin Meghan die eigentliche Triebfeder hinter den geplanten Veränderungen sei.

"Meghan hat klare Ansichten darüber, welche Interessen sie verfolgen will und das ist vielleicht das, was Harry teilt, aber nicht was William und Kate teilen", erklärt Smith.

Die herrische Art der einstigen Schauspielerin fordert aber auch ihre Opfer: Schon ihre ehemalige Agentin, Gina Nelthorpe-Cowne, erzählte in einem Interview mit der Mail on Sunday, dass Meghan sehr wählerisch sein könne. Eine Zusammenarbeit mit Meghan scheint nicht immer einfach – was wohl auch der Grund dafür sein könnte, warum nun ihre private Assistentin gekündigt hat und auch Harrys Privatsekretär und dessen Nachfolgerin ihren Job an den Nagel gehängt haben (dazu mehr).