Kündigungswelle am Königshof: Ist Meghan zu wählerisch?

Der britische Royal-Experte Robert Jobson beschreibt in seinem kürzlich publiziertem Buch "Prince Charles At 70" die Hochzeitsvorbereitungen von Harry und Meghan. Die Stimmung sei derart angespannt gewesen, dass Prinz Harry dem Personal gegenüber die Stimme erhoben habe. "Was Meghan will, das bekommt sie auch", soll er seinen Angestellten gesagt haben (dazu mehr).

Meghan weiß genau, was sie will

Meghans ehemalige Agentin, Gina Nelthorpe-Cowne, erzählte in einem Interview mit der Mail on Sunday, dass die ehemalige Schauspielerin sehr wählerisch sein könne. Wer ihre Vision nicht teile, der habe keinen Platz in Meghans Leben, so Nelthorpe-Cowne.

Weshalb Meghans persönliche Assistentin letztlich die Entourage verlassen hat, bleibt offen. Der Palastsprecher gab keine Stellungnahme zur aktuellen Kündigung ab.