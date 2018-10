Prinz Harry: Nervenkrise vor Hochzeit mit Meghan

Millionen Menschen auf der ganzen Welt fieberten mit, als Prinz Harry seiner Verlobten, Schauspielerin Meghan Markle, vor laufenden Kameras das Jawort in der St. George's Chapel am 19. Mai das Jawort gab. Das Medienspektakel ließ den 34-Jährigen jedoch nicht kalt. Laut eines neuen Buchs mit dem Titel "Now to love" (das eigentlich von Prinz Charles handelt) des Hofberichterstatters Robert Johnson, sollen bei Harry vor der Hochzeit die Nerven blank gelegen sein.

Harry: Ausraster vor der Hochzeit

Der sonst so tiefenentspannte Prinz sei in den Tagen vor seinem Jawort mit Meghan nervlich am Ende gewesen sein. Harry sei "gereizt und aufbrausend" gegenüber Mitarbeitern gewesen. Umso näher die Trauung rückte, desto unbeherrschter und launenhafter soll er aufgetreten sein.

Er habe seine Angestellten angeschnauzt und sie angebrüllt: "Was Meghan möchte, bekommt sie auch!"