Harrys Hochzeits-Fiasko: Viel Kritik an britischen Royals

Zudem lästert Halbschwester Samantha Grant nicht nur wie auch Bruder Thomas jun. fleißig, sondern will überhaupt ein Enthüllungsbuch über Meghan schreiben. Dabei sei angemerkt, dass die beiden sich die letzten zehn Jahre nicht gesehen haben. Und damit es richtig spannend wird, hatte auch sie jetzt einen Autounfall und musste ins Krankenhaus. Ein Paparazzo soll sie in Florida mit dem Auto verfolgt und so den Unfall ausgelöst haben. Währenddessen sind Meghans Neffen Tyler (ein emsiger Cannabiszüchter) und Thomas Dooley mit Mutti Tracy in London gelandet, obwohl sie gar nicht eingeladen sind.

Kritik an den Royals

Inzwischen wird in britischen Medien auch Kritik an den britischen Royals laut: Man habe die Markles nicht genügend auf das bevorstehende Medieninteresse vorbereitet, so der Tenor.

"Ab dem Moment der Verlobung hätte man notwendige Schritte einleiten sollen, um sicher zu stellen, dass Meghans Familie vor dem massiven medialen Interesse beschützt wird, das auf sie zukommt", kritisiert unter anderem Journalist und Royal-Experte Pierce Morgan in einem Bericht der Daily Mail die Vorgangsweise der Königsfamilie.