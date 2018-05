Markle: Mit diesen Familienmitgliedern liegt sie im Clinch

Ihre Mutter ist eine "beste Freundin", die Umarmungen des Vaters sind "die besten der Welt". Aber hinter den Kulissen von Meghan Markles Familie ist nicht alles rosig. Ein Überblick.

Kommt Meghans Vater nicht zur Hochzeit?

Thomas Markle macht schon mal seine Hausaufgaben. Der Vater von Meghan Markle wurde kürzlich im mexikanischen Badeort Rosarito fotografiert, als er einen Bildband über die schönsten Landschaften und Bauwerke Großbritanniens studierte. Bereits auf einer der ersten Seiten von "Images of Britain" ist Windsor Castle abgebildet, wo seine Tochter am 19. Mai Prinz Harry das Ja-Wort geben will.

Ob Thomas Markle zur Hochzeit kommt, ist bisher noch unklar. "Ich weiß wie stolz er wäre, sie am Arm zu nehmen und zum Altar zu führen", sagte sein Sohn Thomas Jr. in einer neuen Biografie über Meghan. "Wenn er nicht hinfährt, würde er das den Rest seines Lebens bereuen. Er vertritt nicht nur die Familie, er vertritt Amerika." Aber auch ohne seine Teilnahme regt sich Interesse an der Familie von Meghan Markle, vor allem an ihren Eltern und zwei Halbgeschwistern.