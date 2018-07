Herzogin Meghans Vater: Ist ihr Strahlen nur Fassade?

Eigentlich wirkt Herzogin Meghan an der Seite ihres Mannes, Prinz Harry, überglücklich. Auch in ihrer neuen Rolle als Mitglied der britischen Königsfamilie scheint sich die ehemalige Schauspielerin immer besser zurechtzufinden. Doch nun äußerte ausgerechnet ihr Vater Thomas Markle Zweifel an der Echtheit von Meghans Strahle-Auftritten.

"Ihr Lächeln ist schmerzerfüllt"

"Meghan steht unter Druck. Die neue Rolle als Royal ist ihr zu viel", erzählte der britische Lichtregisseur der britischen Sun.

Als Vater wisse er, wann es seiner Tochter schlecht gehe. "Ich sehe es in ihren Augen, ich sehe es in ihrem Gesicht, ich sehe es in ihrem Lächeln. Ich habe ihr Lächeln jahrelang gesehen. Ich kenne ihr Lächeln. Das Lächeln, das ich jetzt sehe, gefällt mir nicht. Es ist nicht mal ein gekünsteltes Lächeln - es ist ein schmerzvolles Lächeln."

Gleichzeitig beschwerte sich der 73-Jährige darüber, dass er aus dem Leben seiner Tochter ausgeschlossen werde. Nachdem er aus gesundheitlichen Gründen ihre Hochzeit verpasst hatte, soll der Kontakt zu Meghan völlig abgebrochen sein. Seit Mai habe Markle nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen. Nun plane der 73-Jährige, der zurückgezogen in Mexiko lebt, auch ohne Einladung nach London zu fliegen, um Meghan zu treffen.