Meghans Neffe spricht über Markle-Familienzwist

"Es war eine echt harte Zeit. Die Familie wurde auseinandergerissen", sagt Tyler Dooley (26) in der MTV-Serie "The Royal World". In der Reality-Show, die in sechs Episoden ausgestrahlt wird, erzählt Meghans Neffe von den Familienstreitigkeiten bei den Markles. In der letzten Folge gibt Tyler einen Einblick darauf, was in der Zeit der royalen Hochzeitvorbereitungen innerhalb des Markle-Clans vor sich ging.

Kritik am Königshaus

Die Serie dürfte sich bald zum Dorn im Auge der Royals entwickeln, denn Dooley gibt dem Königshaus die Schuld am Markle-Familiendebakel. "Wenn wir Unterstützung bekommen hätten – vielleicht von der Königsfamilie – hätte vieles verhindert werden können", so Tyler. Er erzählt weiter: "All die hässlichen Schlagzeilen über mich zu sehen, das war hart." Das vergangene Jahr habe Dooly sehr belastet.