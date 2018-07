Thomas Markle: "Ich habe Meghan zur Herzogin gemacht"

Persona non grata

Er wird wohl an Herzogin Meghans 36. Geburtstag am 4. August mit Sicherheit nicht geladen sein, denn seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) ist das Verhältnis zwischen Vater und Tochter alles andere als rosig. Am Sonntag meldete sich der in Mexiko lebende Thomas Markle (74) erneut zu Wort und erklärte niedergeschlagen, dass ihn seine Tochter aus ihrem Leben verbannt hätte. Seit dem Moment, wo er sich öffentlich entschuldigen wollte, sei er zur persona non grata für die Königsfamilie geworden.

" Meghan ist alles für mich"

Er wollte seiner Tochter eigentlich eine Geburtstagskarte schicken, befürchtet aber: "Wenn ich sie in den Kensington Palast schicke, wird sie nur eine unter Tausenden sein. Sie wird sie nie zu Gesicht bekommen". Am Ende findet er dennoch liebevolle Worte für seine Tochter: "Meghan ist alles für mich. Ich liebe sie und werde es immer tun."