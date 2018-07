Meghans Familiendrama: Die geheime Strategie der Queen

Um die Wogen zu glätten, leitete die Queen nach der vielen Kritik zunächst Veränderungen in ihrem PR-Team ein. Laut Daily Mail soll Elizabeth II. gleich zwei ihrer erfahrensten PR-Berater gefeuert haben. Sally Osman, die Direktorin von Royal Communications, und Steve Kingstone, der Pressesprecher der Queen, werden den Buckingham Palace verlassen, berichtete das britische Blatt Anfang Juli.

No Comment-Strategie

Viel mehr ist seitdem aber nicht passiert. Zumindest behauptete Meghans Vater erst kürzlich wieder in einem Interview, er habe seine Tochter seit Monaten nicht mehr gesprochen.

Gerüchte, Meghan wolle ihrem Vater Thomas Markle zusammen mit Prinz Harry demnächst einen Besuch in den USA abstatten, um sich mit ihm zu versöhnen, zweifelt Palast-Expertin Katie Nicholl an.

"Ich glaube, derzeit gibt es keine konkreten Pläne für Meghan, ihren Vater zu sehen", erzählte die Royal-Kennerin gegenüber Entertainment Tonight. Sie geht vielmehr davon aus, dass die spannungsgeladene Situation von der Königsfamilie ausgesessen wird.

"Die Strategie des Kensington Palastes, so wie ich es verstehe, ist: 'Sag' nichts, würdige diesen Kommentaren, diesen Interviews, diesen Artikeln keine Antwort", spekuliert Nicholl. "Es gab in der Vergangenheit schon genug Skandale in der Königsfamilie. Das wird sie nicht beunruhigen."