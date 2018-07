Herzogin Meghan muss sich erneut für ihre Familie schämen

Herzogin Meghan kommt einfach nicht zur Ruhe. Erst kürzlich wandte sich Meghan's Halbbruder Thomas Markle Jr. (52) mit einem verwirrenden Brief an Queen Elizabeth (92), worin er das Staatsoberhaupt aufforderte, Meghan zur Königin zu machen. Nun sorgt Meghans Halbbruder erneut für Schlagzeilen: Seine Verlobte Darlene Blount (37) wurde nach einem Streit ihm gegenüber handgreiflich und musste von der Polizei vorerst in Gewahrsam genommen werden.