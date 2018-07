Enthüllungsbuch: "Harry war kurz vor völligem Zusammenbruch"

Mit gerade einmal zwölf Jahren musste Prinz Harry den Verlust seiner Mutter, Lady Diana, verkraften. Der frühe Tod seiner Mutter sollte den Prinzen nicht nur bis ins Erwachsenenalter hinein prägen, sondern soll auch seine Beziehung mit Herzogin Meghan beeinflussen.

"Unterstützung" von "mütterlicher" Meghan

Royal-Expertin und Autorin Angela Levin gibt einer neuen Biografie mit dem Titel "Harry: Conversations with the Prince" Einblicke in das Seelenleben des heute 33-Jährigen.

Levin schreibt, dass sich der Prinz nach wie vor oft unsicher fühle und Bestätigung und Verständnis brauche. Auch bei öffentlichen Auftritten sei Harry häufig mit seinen Ängsten konfrontiert und sei auf Unterstützung angewiesen.

"Noch heute strahlt er manchmal Verletzlichkeit und Traurigkeit aus", zitiert Exprss.co.uk die Autorin.

"Das ist auch, warum er die Sympathie so vieler Menschen aus der ganzen Welt hat", erklärt Levin. "Und vielleicht ist es auch der Grund, warum Meghan Markle oft das Gefühl hat, sie müsse sich ihm gegenüber mütterlich verhalten."