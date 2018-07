Meghan & Harry: Ihre Entourage toppt die von Will & Kate

Zu dem Team des frischverheirateten Paares gehören außerdem ein Logistik-Berater, der für die Buchung von Hotels, die Organisation der Reise und den Transport des Gepäcks verantwortlich ist. Ein persönlicher Assistent sowie ein eigener Programm-Koordinator stehen Meghan und Harry ebenfalls zur Seite.

Enorme Sicherheitsvorkehrungen

Bei all ihren Auftritten wurde, wie auch schon bei ihrer Hochzeit, zudem ein enormer Sicherheitsaufwand betrieben. Gleich 14 Bodyguards schwirrten stets um das Paar herum. Als Harry und seine Frau in Dublin beim Volk Hände schüttelten und Smalltalk betrieben, beobachtete ein Hubschrauber das Geschehen aus der Vogelperspektive, um sicher zu stellen, dass den beiden nichts passiert. Auch in der Menschenmenge sollen sich Zivilpolizisten versteckt haben. Laut Bunte sind selbst Scharfschützen auf den umliegenden Dächern nicht auszuschließen.