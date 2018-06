Meghan Markle: Macht sie sich Kate zur Feindin?

Meghan habe jedoch auf eine Aussöhnung von Harry mit seinem Vater gepocht. Sie soll ihrem Liebsten nahe gelegt haben, dass er nur einen Vater und ihre künftigen Kinder nur diesen einen Großvater haben – da sie selbst bekanntlich kein besonders nahes Verhältnis zu ihrem Vater Thomas Markle hat.

Zur Erinnerung: Dieser hatte seine Teilnahme kurz vor der Hochzeit abgesagt, weswegen Meghan schließlich Charles fragte, ob er sie zum Altar führt – wodurch auch Harry seinem Vater wieder näher gekommen ist.

Klingt ja eigentlich nach Happy End. Wenn da nicht die bösen Gerüchte wären: Dass Meghan geschafft hat, was ihr selbst in all den Jahren nicht gelungen ist, soll Kate rasend machen. Das nahe Verhältnis zu Charles und Camilla soll Herzogin Meghan zudem eine neue Machtposition sichern – was Williams Frau ebenfalls ein Dorn im Auge sein soll.