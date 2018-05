Darum hatte Kate bei Meghans Hochzeit so schlechte Laune

Auch die enormen Summe, die das Hochzeitsspektakel gekostet hat, soll Catherine missfallen haben.

"In Bezug auf das Geld schien es Kate, als ob viel mehr für diese Hochzeit ausgegeben wurde als für ihre eigene, was sie extrem störte", posaunt die Quelle weiter raus und geht sogar so weit zu behaupten, dass die ehemalige Schauspielerin sowieso keinen guten Stand bei ihrer Schwägerin hätte: "Kate glaubt nicht, dass Meghan es verdient hat, ein Royal zu sein und dass sie wegen falscher Gründe in der Familie sei."

Mode-Fauxpas oder Statement?

Zudem wird Kate vorgeworfen, sie habe Meghan bewusst die Show stehlen wollen, als sie sich bei der Hochzeit in Cremeweiß präsentierte - was für Hochzeitsgäste eigentlich ein No-go ist. Die von Alexander McQueen designte Kreation hatte sie zudem bereits bei der Taufe ihrer Tochter Charlotte und einem Geburtstag der Queen getragen.