Royale Hochzeit: Warum bei Harrys Jawort alle lachten

Es war ein historischer Moment, als der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, Prinz Harry fragte, ob er Meghan Markle zu seiner Ehefrau nehmen wolle. Doch als Harry antwortete, "Ja, ich will", ging kurz ein Lachen durch die Reihen in der Kirche, in das auch das Brautpaar einstimmte.

Gelächter beim Jawort

Was die Hochzeitsgesellschaft beim Jawort des Paares zum Lachen brachte, will Landsfrau Gillian wissen.

"Ich bin Engländerin und habe die Hochzeit via BBC verfolgt. Das Gelächter brach aus, weil draußen vor der Kirche eine Liveübertragung war und die Leute beim Jawort gejubelt haben und man den Jubel bis in die Kirche gehört hat. Deswegen brach Gelächter aus. So etwas passiert sonst nicht bei einer royalen Hochzeit", erklärt sie im Gespräch mit Der Westen.