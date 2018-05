Warum Meghans Brautkleid jetzt für Diskussionen sorgt

Viele andere kritisierten die Passform der Kleides. Sowohl im Brustbereich als auch an den Armen lag das Brautkleid nicht eng an und wirkte dadurch, als ob Markle in den Tagen vor der Trauung abgenommen hätte und das Outfit nicht noch einmal von den Schneidern angepasst wurde. Selbst Katy Perry, die zu Gast in einer TV-Show war, meinte: "Ich hätte noch ein Fitting gemacht." Einige Fans waren hingegen enttäuscht, dass die Kreation so schlicht war.