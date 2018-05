Meghan Markle: Ihr Platz in der Firma

Und doch gibt es auch Stimmen, die nicht ganz an die wahre Liebe glauben und Meghan gerne in ein schlechtes Licht rücken. „Vor allem ihr Stiefbruder Thomas Markle jr. behauptet das immer wieder. In einem öffentlichen Brief an Prinz Harry schrieb er kurz vor der Hochzeit, dass der Royal noch Zeit habe, die Hochzeit abzusagen. Meghan spiele die Rolle ihres Lebens. Liebe und Heirat waren in der Geschichte fast immer strikt zu trennen.

Liebesehen sind in den heutigen Dynastien ein Novum der letzten Generation. Und immer noch erheitert man sich an den Königshäusern dieser Welt über den Spruch: ,Liebe ist nur etwas für Stubenmädchen!‘, so die Adelsexpertin, die auch weiß: „Einfach wird es für Meghan mit Sicherheit nicht, sich einen Platz in der königlichen Firma zu sichern. Ich wünsche den beiden viel Glück.“