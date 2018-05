Meghan & Harry: Klatsch & Tratsch von der privaten Hochzeitsfeier

Er galt ja in seinen jungen Jahren als der Party-Prinz, logisch also, dass auch bei seiner Hochzeit so richtig die Post abgehen musste. Nach der wirklich romantischen Trauung feierten Prinz Harry und seine Meghan (ab sofort Herzog und Herzogin von Sussex) mit 200 ausgewählten Gästen auf Einladung von Prinz Charles im Frogmore House.

Private Hochzeitsfeier mit 200 Gästen

Tja, und wenn Royals feiern, kann selbst ein Hollywoodstar zum Statisten werden, denn George Clooney und seine Amal wurden nicht durch die Absperrung gelassen. Ein Polizist nahm’s wohl ganz genau und hielt die Clooneys zehn Minuten lange auf. Zahlte sich aber trotzdem aus, denn auf der Party warteten nicht nur Zuckerwatte, Burger und Rum-Cocktails, sondern auch ein ganz besonderes Konzert.

So soll Prinz Harry in die Runde gefragt haben: "Kann hier irgendwer Klavier spielen?" Und Sir Elton John soll ein Medley aus seinen Hits "Your Song", "Tiny Dancer", "Circle of Life" und "I’m Still Standing" zum Besten gegeben haben.