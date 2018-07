Meghan Markles Freundin: Die Wahrheit über ihren Vater

Auch Sharon Osbourne kauft dem US-Amerikaner die Mitleidstour nicht länger ab. Nach seinem Interview mit der Sun forderte Osbourne Thomas Markle auf, seine Tochter nicht länger öffentlich zu demütigen – und unterstellte dem 73-Jährigen zudem ein Alkoholproblem.

"Es ist offensichtlich, dass du ein Alkoholproblem hast. Und es ist offensichtlich, dass du deiner Tochter in den letzten paar Jahren nicht nahe standest. Werde trocken und komm dann zurück. Freu dich einfach für deine Tochter. Lass sie ihr Leben leben. Sie ist so würdevoll, du solltest versuchen, ihr ein wenig von dieser Würde zu lassen", so die Frau von Rockstar Ozzy Osbourne in ihrer Show "The Talk".