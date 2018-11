Herzogin Meghan: Ein Steuer-Albtraum für die Royals?

Im September 2017 zog Herzogin Meghan (37) von den USA zu Prinz Harry (34) in den Kensington Palast. Trotz Wohnortwechsel untersteht Meghan immer noch den amerikanischen Steuergesetzen. Das könnte die britischen Royals einiges kosten.

Es geht um viel Geld, ein Insider bezeichnete es gegenüber der britischen Zeitung Sunday Express als den "schlimmsten Albtraum". Er sagte weiter: "Wir stehen vor einem finanziellen Risiko, dem sich die königliche Familie nie zuvor stellen musste."

Markles Vermögen beträgt nach aktuellen Schätzungen 5 Millionen US Dollar (4,4 Millionen Euro), so die Plattform celebritynetworth.com. Einen Großteil verdiente sie mit ihrer Rolle in der TV-Serie Suits.