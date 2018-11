Harry verrät: Was Herzogin Meghan an ihm nervt

Eine bestimmte Angewohnheit von Prinz Harry sorgt bei seiner Meghan immer wieder für Unmut. In der BBC Dokumentation anlässlich Prinz Charles' 70er spricht Harry über einen Tick, den er sich von seinem Vater abgeschaut habe.

Wie der Vater, so der Sohn

Genau wie Charles achtet auch sein Sohn Harry darauf, im Haus Energie zu sparen. Deshalb schalte er möglichst wenige Lichter im Haus ein. Zunächst habe er die Macke nur bei seinem Vater entdeckt. Dieser schalte immer so viele Lichtschalter wie möglich aus. Doch irgendwann habe er genau diese Angewohnheit auch an sich selbst bemerkt: "Nun geht es mir genauso, ich bin davon jetzt auch besessen", so Harry.

Meghan sitzt nicht gern im Dunkeln

In der TV-Doku erzählt Prinz Harry auch, dass Herzogin Meghan von seinem Tick oft genervt sei. "Wieso machst du das Licht aus? Du weißt, es ist dunkel", soll sie sich abends regelmäßig bei ihm beschweren. Ihr Mann erwidere dann scherzhaft: "Wir brauchen nur ein Licht und nicht sechs."