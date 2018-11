Prinz Charles: "Ich glaube daran, gefährlich zu leben"

Ungewöhnlich private Einblicke

Die Dokumentation, die Donnerstagabend auf BBC ausgestrahlt wurde, zeigt nicht nur das Interview mit dem britischen Thronfolger. Auch seine Söhne William und Harry sowie Charles' Frau Camilla geben einen Einblick in die Welt des Royals. Dokumentarfilmer John Bridcut wurde dafür ein Jahr lang exklusiver Zugang zu Charles gewährt.

Prinz Harry beschreibt seinen Vater als unermüdlichen Workaholic, der spätnachts noch arbeite und nicht selten "an seinem Schreibtisch einschläft".

"Er sollte einen Ganz zurückschalten", sagt Harry.

Als Großvater sei Charles allerdings großartig. Er könne Stunden damit verbringen, mit seinen Enkelkindern auf dem Fußboden herumzukriechen, lustige Geräusche zu machen und zu lachen, so Camilla. "Er liest ihnen Harry Potter vor", erzählt die Frau des Prinzen. "Und ich glaube, die Kinder lieben das."

An den Gerüchten, Charles würde sich im Privaten darüber beschwert haben, Williams und Kates Kinder nicht so oft zu sehen zu bekommen wie die Middeltons, scheint dennoch etwas dran zu sein. Tatsächlich wünsche sich William laut eigenen Angaben mehr "Familienzeit" mit seinem Vater. "Es ist etwas, woran ich arbeite, drücken wir es mal so aus. Ich denke, er hätte dafür schon Zeit, aber ich wünschte, er würde mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen."

Jetzt, da sein Vater älter werde, würde er sich vermehrt Gedanken über dessen Gesundheit machen. "Mehr Zeit mit ihm zu Hause zu verbringen wäre wunderbar", so William in der Doku. "Weil wenn er da ist, ist er ein hervorragender Opa. Aber wir brauchen so viel Zeit mit ihm wie nur möglich."