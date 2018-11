Prinz Charles: Der "Schattenkönig" will endlich ins Licht

Wobei, was da jetzt in der Amazon-Prime-Dokumentation „Serving the Royals: Inside the Firm“ und in der neuen Biografie „ Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams“ so alles enthüllt wurde, lässt einen zumindest noch die Augenbrauen hochziehen. Da heißt es nämlich ernsthaft, dass der Prinz sich seine Schnürsenkel bügeln lässt, genau wie jeden Morgen auch seinen Pyjama. Charles soll auch seine Kleidung fünfmal am Tag wechseln. Dem aber nicht genug, lässt er sich von seinen Kammerdienern die Zahnpasta auf die Bürste drücken.

Der ehemalige Butler der verstorbenen Prinzessin Diana, Paul Burrell, erzählte, dass der Prinz in so einer privilegierten Welt aufgewachsen ist, dass er für sich selbst gar keine Entscheidungen treffen könne. Er müsse sich um nichts kümmern, alles werde für ihn gemacht.

"Einmal rief er mich von der Bibliothek zu sich und sagte: 'Oh Paul, ein Brief der Queen scheint in meinen Papierkorb gefallen zu sein. Könntest du ihn rausholen?'", so der Butler. Der Papierkorb stand angeblich direkt neben Charles!