Prinz Charles: Das ist sein Lieblingsenkelkind

Charles wollte unbedingt eine Tochter

Bereits in seiner Ehe mit der jung verstorbenen Prinzessin Diana sehnte sich Charles nach einer Tochter. Bei Harrys Geburt soll er enttäuscht gesagt haben: "Oh mein Gott, es ist ein Junge." In einem Interview 1991 verriet Diana, dass diese Aussage sie verletzt habe. Die Situation habe die Beziehung der beiden belastet.