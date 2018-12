PR-Strategie? Carole Middleton gibt ihr allererstes Interview

Auch über das anstehende Weihnachtsfest plauderte Carole Middleton aus dem Nähkästchen. Sie verriet, dass sie in ihrem Haus nicht nur einen Weihnachtsbaum habe. An den Feiertagen wolle sie so viele Bäume wie möglich unter ihrem Dach haben, sagte Carole Middleton, unter anderem jeweils einen für die Enkelkinder, "damit sie diese selbst schmücken können".

Gefragt, wieso sie normalerweise keine Interviews gebe, erklärte Kates Mutter: "Im Laufe der Jahre hat es sich als vernünftig erwiesen, nichts zu sagen."

PR-Strategie um von Kates Streit mit Meghan abzulenken?

Umso mehr wundert es, dass Carole nun auch dem Magazin Good Housekeeping ein Interview gab und sich bei einem Fotoshooting umgeben von Neujahrsrequisiten präsentierte.

In Großbritannien werden indes Spekulationen über das Timing der Interviews laut. Es wird gemunkelt, dass es sich um eine geschickte PR-Strategie handeln soll, die von den Streit-Gerüchten zwischen Herzogin Meghan und Kate ablenken soll.